Österreicher büßten bei US Open viele Plätze ein

Für Österreichs Golfprofis ist es am "Moving Day" der 119. US Open in die falsche Richtung gegangen. Denn Sepp Straka und Bernd Wiesberger büßten mit fehlerhaften Runden am dritten Tag etliche Plätze ein. In Führung bei dem mit 12,5 Millionen Dollar dotierten Traditionsturnier liegt weiter der US-Amerikaner Gary Woodland.

SN/APA (AFP/Getty)/Christian Peters Kein guter Tag von Straka