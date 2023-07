Österreicher Felix Gall liefert große Show in den Pyrenäen

Der Osttiroler Debütant Felix Gall hat bei der Tour de France am Mittwoch die Bergwertung auf dem ersten Pyrenäen-Gipfel gewonnen und schlüpft ins Trikot des besten Bergfahrers.

Am Col de Soudet (1540 m) war Gall am Ende des 15 Kilometer langen Anstiegs voran. Bei dichtem Nebel am Gipfel sicherte sich der AG2R-Citroen-Fahrer als erst zweiter Österreicher den Sieg bei einer Tour-Bergwertung der höchsten Kategorie (HC). Der Pionier war 2005 Georg Totschnig in Port de Pailhèrers gewesen. Gall hatte zuletzt bereits bei der Tour de Suisse eine Etappe gewonnen und das Gelbe Trikot des Gesamtführenden getragen.