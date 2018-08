Österreichischer Legionärs-Rekord in deutscher Bundesliga

Das rot-weiß-rote Feld in der deutschen Bundesliga nähert sich der 30er-Marke. Standen in der Vorsaison vor dem Liga-Startschuss 25 österreichische Fußballer in den Kadern der Erstligisten, ist die Anzahl aktuell auf die neue Bestmarke von 28 angewachsen. Österreich stellt damit vor Frankreich (23 mit Stand Mittwochmittag) das größte Kontingent an Legionären.

SN/APA (AFP)/CHRISTOF STACHE Die größte Österreicher-Delegation stellt der FC Augsburg