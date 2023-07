Österreichs Basketball-Männer verloren in Bulgarien 71:83

Österreichs Basketball-Männer sind am Samstagabend mit einer Niederlage in die dritte und letzte Runde der Vorqualifikation (Gruppe J) zur Europameisterschaft 2025 gestartet. Die ÖBV-Auswahl verlor in Botewgrad 71:83 (27:34) gegen Bulgarien. Damit steht die Mannschaft von Chris O'Shea am Mittwoch im Heimspiel gegen Norwegen bereits unter Zugzwang.

Bogic Vujosevic mit 15 und Erol Ersek, der in der Schlussphase angeschlagen ausschied, mit zwölf Punkten waren die erfolgreichsten Werfer der Österreicher, die nach dem ersten Viertel mit 20:15 vorangelegen waren. Eine Aufholjagd im vierten Abschnitt nach 52:67-Rückstand (33. Min.) brachte die ÖBV-Auswahl nur mehr auf 65:70 (36.) heran. O'Shea, der am Samstag 42 Jahre alt wurde, blieb damit ein sportliches Geburtstagsgeschenk verwehrt. Am Mittwoch (18.30 Uhr, live ORF Sport +) gastiert Norwegen im Multiversum Schwechat. Der kommende Gegner ist mit einem 86:80 gegen Bulgarien in die Gruppe J gestartet. Für Österreichs Teamchef sind die Skandinavier "gefährlich" und "spielen guten Basketball". Aus den vier Dreiergruppen der dritten Runde der Vorqualifikation steigen nur die jeweiligen Sieger in die tatsächliche Qualifikation zur kontinentalen Endrunde 2025 auf.