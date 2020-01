Österreichs Biathleten jubeln über Rückkehr auf das Stockerl

Österreichs Herren-Staffel hat am Samstag beim Biathlon-Weltcup in Ruhpolding mit Rang drei den ersten Saison-Podestplatz geholt. Dominik Landertinger, Simon Eder, Felix Leitner und Julian Eberhard hatten im 4x7,5-km-Rennen keine Strafrunde und mussten nur vier Mal Nachladen. Am Ende fehlten dem ÖSV-Quartett 12,1 Sekunden auf Norwegen. Der Sieg ging mit 1:12,2 Min. Vorsprung an Frankreich.

Ruhpolding bleibt ein guter Boden für Österreichs Biathleten. Vor sechs Jahren gab es in Bayern den bislang letzten Staffelsieg. Zwei von damals waren am Samstag mit dabei, als Österreich aufs Stockerl zurückkehrte. Hinter den überlegenen Franzosen und hinter Norwegen wurden Dominik Landertinger, Simon Eder, Felix Leitner und Julian Eberhard Dritte. Das selbe Quartett war vor einem Jahr zu Platz vier gelaufen.



Vor 23.000 enthusiastischen Fans im Biathlon-Mekka legte "Landi", einer aus der Siegerstaffel von 2014, einen guten Start hin und übergab als Vierter. Beim seinerzeitigen Triumph bog er den deutschen Konkurrenten um 0,1 Sekunden im Sprint. "Ich wollte heute unbedingt als Startläufer ins Rennen gehen", erklärte der Tiroler. Nach seiner Zwangspause wegen Bandscheibenproblemen ist er noch nicht bei voller Leistungsstärke. Als Startläufer lässt es sich etwas leichter mithalten. Umso größer war bei ihm die Freude über das starke Comeback.

Eder war der zweite "Überlebende" von 2014 (Christoph Sumann und Daniel Mesotitsch komplettierten damals das Siegerquartett). Er präsentierte sich nach vielen gesundheitlichen Problemen fast wieder in alter Stärke, musste nur einmal nachladen und hielt zeitweise Platz 2. "Es hat wieder eins ins andere gegriffen", bilanzierte der Routinier. "Es ist um viel gegangen, man schläft schlecht vorher. Es fühlt sich fast wie ein Großereignis an. Meine Prognose war aber nicht falsch, dass wir hier ums Stockerl mitlaufen. " Das lag auch am Publikum. "Wahnsinn, so laut war es noch selten", sagte auch Julian Eberhard. "Eine brutal gute Stimmung und ein faires Publikum."

Der Saalfeldner übernahm von Felix Leitner, der das Tempo von Weltklassemann Tarjei Bo problemlos mitgehen hatte können und hielt Platz drei. "Ich habe von den Teamkollegen eine super Vorlage bekommen. Es war nicht einfach, weil von hinten eine ganze Meute starker Leute noch gekommen ist", schilderte er sein Rennen. Russland und Deutschland lauerten auf Fehler, doch die machten sie selbst und nicht der am Schießstand oft wankelmütige Pinzgauer. "Die Bedingungen waren durch den Schneefall schwierig, ich bin vorher so lange wie möglich im Trockenen geblieben." Cheftrainer Ricco Groß holte seinen Schlussmann persönlich heraus und gab noch ein paar wertvolle Tipps für den Schießstand mit. Eberhard musste nur einmal nachladen und brachte Rang drei souverän ins Ziel.



Simon Eder sagte: "Wir alle hatten eine höhere Erwartungshaltung an uns. Aber wir wussten auch, warum es zuletzt nicht geklappt hatte. Heute hat es ganz gut geklappt." Eberhard sah es entspannter: "Man muss von Rennen zu Rennen schauen. Ein Teamerfolg ist immer schön für die ganze Mannschaft. Darauf bauen wir auf. Wir werden können noch einen sehr schönen Winter erleben."

Bemerkenswert: Österreichs Equipe war am Samstag mit insgesamt vier Nachladern bei den acht Schießen die beste Nation am Schießstand. Ein schönes Lebenszeichen der ÖSV-Skijäger knapp vier Wochen vor der WM in Antholz. Das Ruhpolding-Programm wird am Sonntag mit den Verfolgungsrennen (Damen, 12.15 Uhr, Herren 14.30) abgeschlossen. In beiden Rennen sind je drei ÖSV-Athletinnen und -Athleten qualifiziert.

ÖSV-Frauen genossen Führung

Himmel und Hölle in einem Rennen erlebte am Freitag Katharina Innerhofer aus Maria Alm in der Frauenstaffel, und das an ihrem 29. Geburtstag. Startläuferin Julia Schwaiger aus Saalfelden übergab nach fehlerfreiem Schießen als Vierte ("Für mich war es ein perfektes Rennen") an Innerhofer, die sogar die Führung übernahm. Nach einem fehlerfreien Liegendschießen behielt die Salzburgerin zunächst den ersten Platz. Eine Strafrunde in ihrem Stehend-Anschlag warf das ÖSV-Quartett aber auf den sechsten Rang zurück. "Ich habe etwas Wut im Bauch. Leider ist mir schon wieder eine Strafrunde passiert. Das ist einfach ärgerlich", meinte Innerhofer.

Nach ihr musste Christina Rieder drei Mal nachladen, büßte weiteres Terrain ein, doch Lisa Hauser verbesserte die Platzierung mit einer makellosen Leistung am Schießstand vom zwölften auf den achten Rang. "Es war ein gutes Rennen. Das Schießen war mit null-null natürlich perfekt", erklärte die Tirolerin. 2:05,7 Minuten fehlten im Ziel auf Sieger Norwegen. Die Weltcup-Führende Tiril Eckhoff und ihre Kolleginnen gewannen auch den vierten Saisonbewerb.