Österreichs Duo mit NFL-Hoffnungen reist aus USA ab

Die Coronavirus-Pandemie betrifft auch die österreichischen Football-Hoffnungen Sandro Platzgummer (Raiders Tirol) und Bernhard Seikovits (Vienna Vikings). Das Duo, das in einem Förderprogramm der National Football League (NFL) für internationale Talente zu überzeugen gehofft hatte, tritt am Sonntag die vorzeitige Heimreise aus Florida an. Das gab der heimische Verband AFBÖ am Freitag bekannt.

SN/APA (AFP/Getty)/Thearon W. Hende Der Traum von der Profiliga ist noch nicht gänzlich ausgeträumt