Österreichs Fed-Cup-Team kämpft um den Klassenverbleib

Das österreichische Fed-Cup-Team muss in der Europa/Afrika-Zone I um den Klassenverbleib zittern. Nach einer 1:2-Niederlage gegen die Türkei am Donnerstag liegen die Österreicherinnen in der Gruppe D auf dem letzten Platz. Zum Abschluss der Gruppenphase des Turniers in Tallinn wartet Freitag nun der Auftritt gegen die noch ungeschlagenen Lettinnen.

SN/APA/BARBARA GINDL Österreichs Nummer 1 Barbara Haas verlor ihre Partie