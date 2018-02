Österreichs Hockey-Herren im Hallen-WM-Halbfinale

Österreichs Hockey-Herren stehen im Halbfinale der Hallen-WM in Berlin. Die Österreicher rangen am Freitagabend im Viertelfinale Polen mit 2:1 (0:0) nieder. Den entscheidenden Treffer erzielte Michael Körper drei Minuten vor Schluss. In der Vorschlussrunde trifft die ÖHV-Auswahl am Samstag auf Australien.

SN/APA (Archiv)/HELMUT FOHRINGER Michael Körper erzielte den Siegestreffer