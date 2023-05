Österreichs Judo-Team hofft bei WM auf zwei Medaillen

Mit dem Ziel von zwei Medaillengewinnen wird Österreichs Judoteam zur WM ab Sonntag nach Doha reisen. 670 Judoka aus 99 Nationen haben für das - zur Olympiaqualifikation zählende - Großevent genannt. Österreich ist mit neun Aktiven in den Einzelbewerben am Start, gesetzt sind Michaela Polleres (Klasse bis 70 kg) als Dritte und Shamil Borchashvili (bis 81) als Sechster. Zwei WM-Medaillen wurden als Ziel vorgegeben.

Österreichs Headcoach Yvonne Snir-Bönisch ist seit Jänner 2021 im Amt, gewonnen wurden seitdem zwei Olympia- und zwei WM-Medaillen. Auch in Doha soll Edelmetall gesammelt werden. Namentlich nannte sie Polleres, die Brüder Shamil und Wachid Borchashvili sowie Aaron Fara als Medaillenaspiranten. Heuer zeigten bereits einige rot-weiß-rote Judoka groß auf: auf Grand-Slam-Ebene gab es im März Siege durch Polleres in Taschkent und Wachid Borchashvili in Tiflis sowie im April durch Fara in Antalya.

"Wir trainieren gemeinsam in Linz, haben uns breiter aufgestellt, haben uns im Trainerteam erweitert", sagte Snir-Bönisch am Dienstag auf einer Pressekonferenz in Wien. "Wir haben uns sehr spezifisch auf die Weltmeisterschaft vorbereitet, sind alle topfit. Wir sind bereit, es kann losgehen. Die Vorgabe von zwei Medaillen macht Druck, aber wir geben den Athleten auch viel Selbstvertrauen in die Hand, wir sind bereit abzuliefern."

Der Olympia- und WM-Dritte Shamil Borchasvili hat in seiner Gewichtsklasse Konkurrenz durch seinen Bruder Wachid bekommen, in der 7.000 Zuschauer fassenden Ali Bin Hamad al-Attiyah Arena in Katar ist ein Duell möglich - und auch willkommen. "Das Bruderduell ist unser gesetztes Ziel, am liebsten im Finale. Wir werden unser Bestes geben, sind topmotiviert und mental und körperlich gut in Form", erklärte Shamil. Für Snir-Bönisch ist ein österreichischer Endkampf nicht ausgeschlossen. "Wie sie ihren Traum leben, kann das möglich sein." Wachid bangt allerdings noch ein bisschen um die Fitness, er verriss sich im Krafttraining das Kreuz.

Das Gesamtpreisgeld beträgt 998.000 Dollar (909.000 Euro), für einen WM-Titel werden 26.000 Dollar (23.700 Euro) ausgeschüttet. Boykottiert wird die Veranstaltung von der Ukraine, weil der Weltverband IJF laut Beschluss Athletinnen und Athleten aus Russland und Belarus zulässt. Die Sportler aus den beiden Ländern wurden von einer Kommission auf ihre politische Unabhängigkeit überprüft, acht Anträge wurden abgelehnt. Der österreichische Verband will der IJF glauben und Vertrauen schenken, dass die Entscheidungen im Interesse aller Athletinnen und Athleten getroffen wurden, sagte ÖJV-Sportdirektor Markus Moser.

ÖJV-Aufgebot für Doha - Frauen (5): Katharina Tanzer (bis 48 kg), Magdalena Krssakova (bis 63), Lubjana Piovesana (bis 63), Elena Dengg (bis 70), Michaela Polleres (bis 70); Männer (4): Marcus Auer (bis 60), Shamil Borchashvili (bis 81), Wachid Borchashvili (bis 81), Aaron Fara (bis 100). Zusätzlich für Mixed-Team: Verena Hiden (bis 57), Maria Höllwart (+70), Lukas Reiter (bis 73).