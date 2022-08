Österreichs Kletterer sind bereit für Paris

Gold und Bronze bei der EM im neuen Kombibewerb macht die Österreicher zuversichtlich für Olympia 2024.

Mit vier Medaillen im Gepäck reisten Österreichs Klettersportler von der Europameisterschaft in München heim. Damit waren sie neben dem Tischtennis-Team die erfolgreichste rot-weiß-rote Delegation bei den European Championships, dem Multisportevent mit Titelkämpfen in neun Sportarten.

Jakob Schubert setzte mit seiner Goldmedaille in der Kombination am Freitag den krönenden Schlusspunkt. Als vierfacher Weltmeister hat der Tiroler schon einiges erlebt, aber München hat aus seiner Sicht noch einmal neue Maßstäbe für seinen Sport gesetzt: "Dieses Event wäre mir auch ohne Medaille immer in Erinnerung geblieben", sagte Schubert. "So eine Stimmung, es war ein megafaires Publikum, das jeden gleich angefeuert hat. Es hat so Spaß gemacht. Ich bin froh, dass ich das auch mit einer Goldenen noch küren konnte."

Der Kombititel ist deshalb besonders wertvoll, weil dieses Format mit Vorstieg und Bouldern 2024 auch bei den Olympischen Spielen in Paris geklettert wird. Im Vorjahr in Tokio, wo Schubert Bronze holte, war auch noch der Speed mit in der Wertung. Die Klettergemeinde war sich einig: Diese Disziplin hat so wenig mit den beiden anderen zu tun, dass eine Dreierwertung nicht wirklich Sinn macht. In Paris werden die Speedkletterer deshalb unter sich bleiben.

Nach seinem ersten EM-Titel fehlt Jakob Schubert jetzt nur noch Olympiagold in seiner Sammlung. Der Weg dorthin beginnt ab sofort, mit den Erkenntnissen von der Kombipremiere in München im Gepäck. "Die Goldene ist ein perfekter Auftakt auf dem Weg nach Paris", sagte der 31-Jährige. Die Olympiaqualifikation startet nächstes Jahr. Ein Mitgrund, warum Schubert die Wettkampfsaison schon fast für beendet erklärt: "Die nächsten zwei Jahre bis Paris werden wieder sehr intensiv, deswegen werde ich die restlichen Weltcups in dieser Saison auslassen und mich Felsprojekten widmen."

Eine zufriedene EM-Bilanz zogen auch Jessica Pilz mit Silber im Vorstieg und Bronze in der Kombination sowie Nicolai Užnik, der mit Gold im Bouldern eine österreichische Durststrecke beendete. Seit 2015, als Anna Stöhr (Silber) und Katharina Saurwein (Bronze) bei der EM in Innsbruck jubelten, gab es außer den Galionsfiguren Pilz und Schubert keine KVÖ-Medaillengewinner mehr. In ihrer Trainingsgemeinschaft pushen sich Schubert und Užnik gegenseitig. Mit seiner starken Leistung im Bouldern legte Vorstiegexperte Schubert auch den Grundstein zur Kombimedaille, im Lead kletterte er höher als der tschechische Einzel-Europameister Adam Ondra.

Užnik wiederum profitiert täglich von Zimmerkollege Schubert. Ohne seine Hauptdisziplin zu vernachlässigen, will er im Lead zulegen. "Es wird sehr schwierig, eine Medaille zu machen, wenn du nur eine Topdisziplin und in der anderen keine Chance hast. Aber wir haben ein gutes Trainerteam, ich habe Vertrauen. Es wird schwierig, dass ich auch im Lead konstante Ergebnisse hole, aber es wird hinhauen, ich werde mich steigern", ist Užnik überzeugt. Ob man beim Kombiformat bis Paris noch nachschärft, wird sich zeigen. Es sei ein schmaler Grat für die Routenbauer, nicht zu leicht, aber auch nicht zu schwierig für die Spezialisten der jeweils anderen Disziplin zu bauen, betonten alle Spitzenkletterer.

In Österreichs Klettersportverband blickt man zuversichtlich voraus, denkt aber auch schon an die Zeit nach der Ära Schubert/Pilz. KVÖ-Sportdirektor Heiko Wilhelm sagt: "Wir haben im Jugendbereich sehr gute Leute, der Übergang in den Erwachsenenbereich ist im Klettern allerdings äußerst trickreich. Wir arbeiten im Verband auf Hochtouren an einem Konzept und gehen der Frage nach, wo wir ansetzen können."