Österreichs Leichtathleten hoffen in München auf den großen Wurf

Leichtathletik-Europameisterschaft: 14 österreichische Aktive sind in München am Start, konkrete Medaillenchancen darf sich nur Lukas Weißhaidinger ausrechnen.

Europa ist wichtiger als die Welt - zumindest für den Großteil der Elite in der österreichischen Leichtathletik. Eine Saison mit WM und EM verlangt nach Prioritäten, und da lagen für viele die kontinentalen Titelkämpfe in München allein schon geografisch näher. Während zur WM nach Eugene (USA) im Juli nur ein ÖLV-Trio reiste, sind im Olympiastadion ab Montag gleich 14 Aktive dabei. Das sind ihre Perspektiven:



Der Überragende. Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger verkörpert mit 197 Zentimeter Größe und 150 Kilo Gewicht allein schon optisch die Führungsrolle. Nach Bronze bei EM, WM und Olympia riss die Medaillenserie jüngst in Eugene. Den Tiefschlag mit Platz zehn hat der Innviertler längst weggesteckt. Er wirft den Diskus heuer konstant weit, für Edelmetall braucht es aber bei dem hohen Niveau der Konkurrenz wohl einen Ausreißer in Richtung 69 Meter.



Die Wundertüte. Siebenkämpferin Ivona Dadic kämpfte sich seit dem achten Platz bei Olympia in Tokio vor einem Jahr von Verletzung zu Verletzung. Was die EM-Dritte von 2016 diesmal draufhat, ist offen. Ihre Teamkolleginnen Verena Mayr und Sarah Lagger fallen angeschlagen aus.



Die Flotten. Markus Fuchs hat schon gewonnen, bevor er in München ankommt: Dank seines 10,15-Rekordlaufs vom Juli ist er bereits fürs 100-Meter-Semifinale qualifiziert und spart sich den Vorlauf am Montag. "Nicht um sechs Uhr früh für die Heats aufstehen zu müssen, macht auch die Vorbereitung fürs Semifinale am Dienstagabend leichter", meint der 26-Jährige, dessen Ziel das Finale ist. Nur überraschen kann Magdalena Lindner, die sich für den 100er erst im letzten Moment qualifizierte.



Die Quereinsteiger. Fußball war ihre Basis für die Leichtathletik: Hürdenläufer Niklas Strohmayer-Dangl kickte noch vor zweieinhalb Jahren viertklassig für den SC Ritzing. Auch Julia Mayer fand ohne Ball und auf Langstrecken den Weg zu einer EM - im Gegensatz zu früheren Gegnerinnen wie ÖFB-Teamspielerin Barbara Dunst.



Der Überflieger. Stabhochspringer Riccardo Klotz hat seine Bestleistung heuer sukzessive auf 5,65 Meter gesteigert. Die Stärke des Tirolers ist seine Konstanz. Eine Finalqualifikation wäre aber eine Überraschung.



Die Routiniers. Speerwerferin Victoria Hudson, die zum österreichischen WM-Trio von Eugene gehörte, hat das Potenzial fürs Finale. Andreas Vojta hat sich bei seiner sechsten EM einen Platz in der vorderen Hälfte des 10.000-Meter-Felds zum Ziel gesetzt.



Die Debütantinnen. Lena Pressler (400 m Hürden) hat sich mit ihrem österreichischen Rekord heuer selbst überrascht. Lena Millonig, die Tochter von Langstreckenlegende Dietmar Millonig, freut sich nach vielen Verletzungen auf ihren ersten EM-Start über 3000 m Hindernis.



Die Vielbeschäftigte. Susanne Walli (200 m/400 m/Staffel) würde bei optimalem Verlauf in München praktisch jeden Tag im Einsatz sein. Sie hat auch schon die WM in den Beinen, wo sie über 400 Meter das Semifinale erreichte. Die Linzerin gehört außerdem der Sprintstaffel an, in der Österreich erstmals seit Jahrzehnten wieder ein Team stellt.