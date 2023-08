Österreichs schnellster Mann will ins WM-Semifinale

Sprinter Markus Fuchs tritt bereits am ersten WM-Tag an. Über 100 Meter ist die Konkurrenz enorm, aber der Niederösterreicher fühlt sich gut in Form.

Für einen 100-m-Läufer mit einer Bestzeit über 10 Sekunden ist die Qualifikation für ein Großereignis kraftraubend. Markus Fuchs musste das vor einem Jahr bei der EM in München zur Kenntnis nehmen, als er in seinem ersten Rennen nur 23. wurde, weil ihm "der Saft ausgegangen" war. Für die Teilnahme an der WM in Budapest war die Investition ähnlich hoch, der 27-Jährige ÖLV-Rekordler fühlt sich aber bereit und träumt vom Halbfinaleinzug.

2022 gelang Fuchs mit 10,15 Sekunden die Egalisierung des Uralt-Rekordes von Andreas Berger. Am 8. Juni 2023 stellte er in St. Pölten mit 10,08 eine neue heimische Bestmarke auf. "Sicher bedeutet der Rekord an sich noch einmal was, aber für mich wichtiger war das Durchbruchsjahr 2022. Das hat mir bestätigt, dass ich viele richtige Entscheidungen getroffen habe, da hat sich eine Riesenerleichterung eingestellt", sagte Fuchs.

"Jeden Tag 1000 Prozent"

Seitdem gibt es nur noch ein Ziel und das lautet für den aktuellen Weltranglisten-60. 10,00. "Das ist die Qualifikation für alles Drum und Dran. Dann kann man auf alles gezielt hinarbeiten und planen. Planungssicherheit ist im 100-m-Sprint sehr angenehm. Denn man kann nicht immer so viele Rennen rennen, das schafft der Körper nicht. 100 m bedeutet jeden Tag 1000 Prozent." Um über das Ranking-System zu einer EM, WM oder Olympia zu kommen, braucht man Punkte und dafür viele Läufe. Wer hingegen das Direkt-Limit schafft, erspart sich den Kräfteverschleiß im Vorfeld.

"Es gibt ein paar, die locker Normen rennen, solche wie ich müssen mit Biegen und Brechen jedes Wochenende rennen, um Punkte zu sammeln." Das habe er voriges Jahr bei der München-EM erlebt, wo er sich aber auch ein bisschen mit der ganzen Situation überfordert sah. "Die Saison war schon viel zu lange, ich war nicht ganz bereit an der Linie." Bei der Hallen-EM in Istanbul heuer gestaltete sich das anders, dafür war er früh qualifiziert und konnte sich optimal vorbereiten. "Das war der große Unterschied." Er wurde im Finale über 60 m in persönlicher Bestleistung von 6,59 Sek. Siebenter.

WM ist Neuland für Fuchs

Für Budapest hätte er sich ebenfalls gewünscht, schnell die geforderten Punkte zusammenzuhaben. Er habe letztlich aber doch "ein Riesenziel" damit erreicht, es in das Feld der 48 reingeschafft zu haben, alles Weitere sei heuer ein Bonus. "Die Quali war brettlhart. So viele, die ähnliche Zeiten wie ich haben, sind nicht mit dabei. Die Konkurrenz ist noch mal stärker geworden, das Niveau gestiegen."

Die Saison sei bis jetzt "enorm anstrengend" gewesen. Zuletzt aufgetretene Achillessehnenprobleme führt er auf leichte körperliche Überlastung von den vielen schnellen Trainings zurück. "Mein Körper fühlt sich aber bereit. Wenn ich die Wade in Griff habe, wenn ich den Fuß in Griff habe, sind schnelle Zeiten möglich. Ich werde volles Rohr rennen. Es ist für mich eine neue Situation, ich war noch nie bei einer WM, keine Ahnung, was auf mich zukommt." Er sei jedenfalls hochmotiviert und habe lange darauf hingearbeitet, jetzt sein Freiluft-WM-Debüt zu geben.

Pendler fürs Training in der Schweiz

Der Niederösterreicher Fuchs trainiert seit April 2021 in der Gruppe des deutschen Ex-Sprinters Patrick Saile, pendelt zwischen daheim und Zürich hin und her. Das ist aufwendig und teuer, aber für Fuchs hat es sich gut eingespielt. "Ich bin extrem zufrieden, wie es läuft. Ich will nichts am System ändern. Mit Patrick, das ist mein Weg, da werde ich verwurzelt bis ans Karriereende sein. Man sieht es auch an meiner Entwicklung, ich bin noch lange nicht am Zenit", sagte der Heeressportler, der im Schnitt alle drei Wochen in die Schweiz reist und es sich dort eine Tram-Station vom Letzigrund-Stadion entfernt in einem kleinen Zimmer eingerichtet hat. Worauf er freilich hofft, ist, bald einen Sponsor auf sich aufmerksam zu machen.

Fuchs bestreitet seinen Vorlauf in Budapest am Samstagabend. "Die Bahn schaut fetzig aus, ist Rotgelb, wie ein großes St. Pölten." An Unterstützung aus der Heimat im Stadion wird es ihm nicht mangeln. Die Freundin fehlt aber, da sie auf der Hochzeit von engen Freunden ist.