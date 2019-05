Österreichs Sportstruktur steht ohne Sportminister wieder einmal am Anfang

Aus dem Büro des Sportministeriums hieß es am Montag, dass man "funktionstüchtig" sei. Nicht ganz klar ist aber, wer die Tagesgeschäfte jetzt weiterführen darf. Es ist eine politische Entwicklung, die sich in Österreich oft wiederholt.

Und täglich grüßt das Murmeltier. In diesen Tagen wohl ein oft gebrauchtes Zitat. Wobei "täglich" in diesem Fall nicht stimmt. 17 Monate war der nun zurückgetretene Vizekanzler und Sportminister Heinz-Christian Strache in der Regierung für die Sportagenden zuständig. Seine anfängliche ...