Österreichs Team mit Deisl und Ubiparip besiegte Lettland auswärts

Österreichs Volleyball-Nationalteam der Damen hat in der Gruppenphase der CEV European Silver League den dritten Sieg im vierten Spiel eingefahren.

Beim 3:1 (15:25, 25:17, 25:21, 25:19) in Riga gegen Lettland waren in der Auswahl von Teamchef Roland Schwab auch die Salzburgerinnen Victoria Deisl und Bojana Ubiparip dabei. Nach 101 Minuten verwertete das ÖVV-Team seinen ersten Matchball und gewann gegen Lettland wie schon vor einer Woche in Ried 3:1.



Österreich hat damit Gruppenplatz zwei abgesichert. Die Teilnahme am Final Four war den Österreicherinnen schon sicher, da es in zwei Wochen in Graz stattfindet.



ÖVV-Topscorerinnen waren Monika Chrtianska (16), Aida Mehic (14) und Anamarija Galic (12).