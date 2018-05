Österreichs vergessene "Indy-aner"

Der Niki Lauda der Stummfilmzeit. Die Motorsportwelt blickt Sonntag nach Indianapolis. Zum 102. Mal geht dort das 500-Meilen-Rennen über die Bühne. Was heute fast vergessen ist: Die Rolle tollkühner Österreicher in der Anfangszeit des Rennsports.

Es ist einer der Klassiker des Rennsports und der älteste: das 500-Meilen-Rennen im Indianapolis Motor Speedway (IMS). Morgen, Sonntag, steht im "Racing Capital of the World" (Eigendefinition) schon die 102. Auflage an. An die 350.000 Zuschauer im Vier-Kilometer-Oval mit den berühmten Steilkurven, die "Gasoline Alley" als Fahrerlager, die durch einen modernen Turm ersetzte historische Pagode, die Siegeszeremonie mit dem Milch trinkenden und verschüttenden Triumphator im Winner's Circle: Die Tradition wird in "Indy" hochgehalten.