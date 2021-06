Österreichs Volleyball-Frauen besiegten Portugal im Final Four

In fünf Sätzen schlug die ÖVV-Frauen-Nationalmannschaft im Final Four der Silver League Portugal. Im Endspiel um den Aufstieg geht es gegen den Sieger aus Slowenien gegen Bosnien-Herzegowina.

Ein 1:2-Satzrückstand war für die Mannschaft von Teamchef Jan de Brandt beim Auftakt ins Final Four im Maribor (SLO) kein Grund zum Aufgeben. Der Einsatz wurde belohnt: Mit 25:23, 23:25, 22:25, 25:20, 15:6 siegte Österreich und darf weiter vom Aufstieg in die europäische Golden League träumen.

Zum Sieg beitragen durften die Salzburgerinnen Victoria Deisl und Lilly Hager sowie Roland Schwab als Co-Trainer.

Victoria Deisl, die in derentscheidenden Phase als Zuspielerin bei Österreich ins Spiel kam, sagte: "Wir haben uns nach dem Rückstand toll zurückgekämpft. Es waren Emotionen drin, wir haben auch spielerisch alles herausgeholt. Nun heißt es so gut wie möglich regenerieren, um im Finale alles geben zu können." Das Endspiel steigt am Samstag um 20 Uhr.