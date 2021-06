Österreichs Volleyball-Frauen bleiben auf Final-Four-Kurs

Das Nationalteam der Volleyballerinnen mit Victoria Deisl und Lilly Hager hat mit einem 3:0-Sieg gegen Luxemburg einen Pflichtsieg eingefahren.

Österreichs Volleyball-Damen feierten Freitagabend in der CEV Volleyball European Silver League den dritten 3:0-Sieg in Folge, schlugen zum Auftakt des Rückrunden-Turniers in Maribor (SLO) Außenseiter Luxemburg in nur 67 Minuten 25:15, 25:14, 25:20. Damit ist der Final-Four-Einzug zum Greifen nahe. Am Samstag wartet das Duell mit Israel (Hinspiel 3:0), am Sonntag trifft die ÖVV-Auswahl zum Abschluss der Gruppenphase auf den ungeschlagenen Tabellenführer Slowenien.

Victoria Deisl aus Seekirchen bilanzierte: "Wir haben das geschafft, was wir uns vorgenommen haben. Lediglich im letzten Satz wurde es etwas enger, aber auch das haben wir gut hingekriegt." Die künftige Schweiz-Legionärin stand ebenso auf dem Platz wie Libera Lilly Hager aus Bürmoos.

Das Finalturnier geht am 11. und 12. Juni ebenfalls in Maribor in Szene. Der Silver League-Sieger qualifiziert sich für die Golden League 2022.