Seit Montag sind die neuen Summen für die Fördermittel-Vergabe in Österreichs Sport bekannt. Schon in der Früh waren die 59 Fachverbände über die ihnen zugedachten Summen informiert worden, am späten Vormittag dann auch die Medien. Die Fördersumme 2018 bildet die Basis, von der es von der Bundes-Sport GmbH je nach Erfüllung der Kriterien bis zu 5 Prozent mehr oder bis zu 15 Prozent weniger gibt.

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER Ski, Judo und Tennis schnitten u.a. am besten ab