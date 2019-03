ÖSV-Biathlon-Herren in WM-Staffel Achter - Norwegen siegt

Österreichs Biathlon-Herren sind am Samstag in der Staffelentscheidung der WM in Östersund klar an der erhofften Medaille vorbeigelaufen. Felix Leitner, Simon Eder, Dominik Landertinger und Julian Eberhard kamen nach 4 x 7,5 km, einer Strafrunde und acht Nachladern nicht über Platz acht hinaus. Den Titel holte sich Norwegen überlegen vor Deutschland und Russland.

SN/APA (AFP)/JESSICA GOW Simon Eder am Schießstand im WM-Staffelbewerb