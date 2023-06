ÖSV-Präsidentin Roswitha Stadlober feiert 60. Geburtstag: "Für den Sport schlägt mein Herz"

Roswitha Stadlober wird Montag 60 und plaudert über Langlauf als Yoga im Schnee, ihren Abstecher in die Politik und warum es öfters in ihrem Leben anders gekommen ist als geplant.

Selbst an ihrem 60. Geburtstag wird Roswitha Stadlober nicht ruhen: Nach der ÖSV-Länderkonferenz in Bad Tatzmannsdorf hängt sie mit ihrer Familie ein paar Tage im Burgenland an und wird auch den heutigen Montag auf dem Geburtstagsgeschenk, einem neuen Rennrad, verbringen. "Wo es genau hingeht, weiß ich nicht, ich lasse mich überraschen."

Aber irgendwie ist das auch stimmig: Denn während es andere Menschen mit 60 etwas ruhiger angehen lassen, geht es für die Salzburgerin scheinbar jetzt erst so richtig ...