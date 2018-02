ÖSV-Quintett für Snowboardcross in Feldberg qualifiziert

Alle fünf ÖSV-Herren haben die Qualifikation für das erste von zwei Snowboardcross-Weltcuprennen am Wochenende in Feldberg (GER) geschafft. Drei Österreicher buchten ihr Startticket für die Entscheidung am Samstag mit einer Top-16-Platzierung gleich im ersten Qualifikationslauf. Schnellster des rot-weiß-roten Quintetts war der Vorarlberger Alessandro Hämmerle.

Auch für die Snowboard-Crosser ist die Station im Schwarzwald die letzte vor Olympia. Bei den Damen verpasste die Niederösterreicherin Katharina Neussner als 20. der Qualifikation um 35 Hundertstelsekunden den Sprung in das 16er-Finale. ORF Sport+ überträgt die SBX-Weltcuprennen aus Feldberg am Samstag und Sonntag jeweils ab 11.55 Uhr live. (APA)