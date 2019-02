ÖSV-Team enttäuschte in Secret Garden

Enttäuschend ist am Samstag der Weltcup-Parallelriesentorlauf der Snowboarder in Secret Garden (CHN) für Österreich verlaufen. Die ÖSV-Raceboarder kamen am WM-Austragungsort 2021 und Olympia-Schauplatz 2022 über das Achtelfinale nicht hinaus. Beste Dame Sabine Schöffmann als Zehnte, Daniela Ulbing wurde 15. Benjamin Karl (13.) und Sebastian Kislinger (16.) waren beste ÖSV-Herren.

SN/APA (Archiv/AFP/GETTY)/Sean M. H Sabine Schöffmann schaffte als einzige einen Top-Ten-Rang