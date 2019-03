ÖSV-Team zum Auftakt der Biathlon-WM in Mixedstaffel nur 17.

Die nicht in Bestbesetzung angetretene ÖSV-Mixed-Staffel ist zum Auftakt der Biathlon-WM in Östersund nicht über Platz 17 hinausgekommen. Den Titel sicherte sich am Donnerstag Norwegen um Marte Olsbu Röiseland und Johannes Thingnes Bö vor Titelverteidiger Deutschland (+13,1 Sek.). Bronze ging über eine Minute zurück an Italien.

