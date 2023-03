ÖTTV-Männer lösen mit Kroatien-Heimsieg EM-Ticket

Österreichs Tischtennis-Männer haben am Donnerstag das Ticket für die EM im September in Malmö gelöst. In Fürstenfeld setzte sich Rot-Weiß-Rot gegen Kroatien mit 3:0 durch und ist im Dreier-Pool auch vor dem abschließenden Heimspiel gegen Spanien am kommenden Mittwoch in Stockerau nicht mehr von einem Top-Zwei-Platz zu verdrängen.

Robert Gardos, Daniel Habesohn und Andreas Levenko machten ein souveränes 3:0 perfekt und sorgten so auch für eine erfolgreiche Revanche für das Hinspiel. Das war im Jänner nach 2:0-Führung noch mit 2:3 verloren gegangen.