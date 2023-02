ÖTV-Team gegen Kroatien mit 0:1 im Rückstand

Österreichs Davis-Cup-Team liegt wie befürchtet nach dem ersten Einzel gegen Kroatien mit 0:1 zurück. Dennis Novak musste sich am Samstag in Rijeka dem favorisierten Weltranglisten-23. Borna Coric nach 1:58 Stunden mit 3:6,5:7 beugen. Der Sieger des Länderkampfs in der Qualifikationsrunde qualifiziert sich für die Gruppenphase im September, der Verlierer kämpft gegen den Abstieg aus der Weltgruppe I.

Novak verliert Auftakt-Einzel in Rijeka

Damit war Österreichs Nummer 1, Dominic Thiem, der erstmals seit fast dreieinhalb Jahren wieder im Davis-Cup-Team steht, unter Zugzwang. Der Ex-US-Open-Sieger ist gegen Borna Gojo als Nummer 99 Favorit. Für den Ausgang des Duells mit den Kroaten war ein Sieg des Ex-Weltranglisten-Dritten über den 121. im ATP-Ranking schon ein Schlüsselspiel für den ÖTV.