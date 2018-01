ÖTV-Trio startete siegreich in Australian-Open-Doppelbewerb

Für Österreichs Tennis-Spieler hat der Doppel-Bewerb bei den Australian Open wunschgemäß begonnen. Oliver Marach setzte sich mit seinem kroatischen Partner Mate Pavic als Nummer sieben gesetzt am Mittwoch gegen Federico Delbonis/Victor Estrella Burgos (ARG/DOM) klar 6:1,6:4 durch. Das Duo setzte damit seinen Erfolgslauf nach den jüngsten Turniersiegen in Doha und Auckland zum Saisonstart fort.

Als zweite Hürde warten Wesley Koolhof/Artem Sitak (NED/NZL). Über einen Auftakterfolg durfte sich auch Auckland-Finalist Philipp Oswald freuen. Der Vorarlberger behielt mit dem Weißrussen Max Mirnyi gegen Thomas Fabbiano/Dudi Sela (ITA/ISR) hauchdünn mit 7:6(5),3:6,7:6(4) die Oberhand und wird nun mit einem Duell mit den auf Position sechs eingestuften US-amerikanischen Bryan-Brüdern belohnt.

Ebenfalls eine Runde weiter kam Alexander Peya. Mit dem Kroaten Nikola Mektic feierte der Wiener einen 6:3,6:0-Sieg gegen die Franzosen Julien Benneteau/Jonathan Eysseric. Auch auf Peya/Mektic wartet nun ein schwieriges Los, geht es doch gegen die Kolumbianer Juan Sebastian Cabal/Robert Farah, die Nummern elf des Turniers. Mit Andreas Haider-Maurer ist noch ein vierter ÖTV-Akteur im Doppel-Einsatz, er absolviert sein Erstrundenspiel mit dem Georgier Nikolos Basilaschwili gegen die Inder Leander Paes/Purav Raja erst am Donnerstag.

An dem Tag trifft auch der Weltranglistenfünfte Dominic Thiem auf den US-Amerikaner Denis Kudla, das ÖTV-Ass ist Österreichs einziger Beitrag in der zweiten Einzel-Runde. Die Partie beginnt um 01.00 Uhr MEZ in der Margaret Court Arena.

Bei den Damen steht die erst 15-jährige Ukrainerin Marta Kostjuk bereits in der dritten Runde, sie feierte einen 6:3,7:5-Erfolg gegen die Australierin Olivia Rogowska. Ihr "Teenager-Traum" wurde somit fortgeschrieben, wie die Australian-Open-Veranstalter eilig dichteten. Kostjuk ist die jüngste Spielerin seit der Schweizerin Martina Hingis vor 22 Jahren, die die dritte Runde in Melbourne erreichte. Nimmt man alle vier-Grand-Slam-Turniere her, ist sie die jüngste Akteurin in der dritten Runde seit Mirjana Lucic bei den US Open 1997.

Ausgeschieden ist hingegen Belinda Bencic. Die Schweizerin, die zum Auftakt sensationell Vorjahresfinalistin Venus Williams ausgeschaltet hatte, landete mit einem 1:6,3:6 gegen die thailändische Qualifikantin Luksika Kumkhum auf dem Boden der Realität.

(APA)