ÖVV-Damen jubeln über Einzug ins Final Four

Österreichs Volleyball-Nationalteam der Frauen spielt um den Aufstieg in die europäische Golden League. Das Team mit den Salzburgerinnen Lilly Hager und Victoria Deisl schlug Israel mit 3:0.

Der Sieg in Maribor (25:18, 34:32, 25:15) war der dritte Zu-Null-Erfolg in Serie für das Team unter Headcoach Jan de Brandt und seinem Salzburger Assistenten Roland Schwab.

Am Sonntag folgt noch das abschließende letzte Spiel gegen Tabellenführer Slowenien. Das Finalturnier steigt am 11. und 12. Juni erneut in Maribor. Der Silver League-Sieger qualifiziert sich für die Golden League 2022.

Zuspielerin Deisl sagte: "Wir haben souverän unser Spiel durchgezogen und sind sehr froh über diesen Sieg. Jetzt ist unsere Motivation sehr groß, uns diesmal die Goldmedaille zu holen. Wir werden Vollgas geben."

ÖVV-Sportdirektor Gottfried Rath-Zobernig: "Seit Start des Projekts ,Damen-Nationalteam' stehen wir schon zum zweiten Mal nach 2018 im Final Four. Damals wurde es die Silbermedaille. Jetzt geht es richtig los. Unsere Trainerteam konnte sich in den vergangenen Spielen ein sehr gutes Bild machen und wird sicher die ideale Aufstellung fürs Finalturnier finden."