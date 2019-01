ÖVV-Damen verpassten EM-Qualifikation

Die österreichischen Volleyball-Damen haben ihre erstmalige EM-Qualifikation verpasst. Ein 3:2-(-23,-22,20,21,15)-Auswärtssieg gegen die Schweiz am Mittwoch in Schönenwerd reichte nicht, um die Eidgenossinnen in Gruppe B von Platz zwei zu verdrängen. Die Schweizerinnen und der ungeschlagene Gruppensieger Kroatien sind hingegen im Spätsommer bei der auf 24 Nationen aufgestockten Endrunde dabei.

SN/APA (KEYSTONE)/GEORGIOS KEFALAS Schweiz nutzte den Heimvorteil