ÖVV-Herren unterlagen Deutschen in ihrem 3. EM-Match 0:3

Das Ausscheiden des österreichischen Volleyball-Nationalteam der Herren in der EM-Gruppenphase nimmt konkretere Formen an. Am Montag kassierte die ÖVV-Truppe in Antwerpen ihre dritte Pool-B-Niederlage im dritten Spiel, nach einem 0:3 (-23,-15,-16) gegen Deutschland halten sie weiter bei einem Satzgewinn. Das Duell der letzten Chance gibt es am Dienstag (17.30 Uhr, live ORF Sport +) gegen Spanien.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER ÖVV-Teamchef Michael Warm feuert seine Mannschaft an