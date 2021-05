ÖVV-Sieg gegen Kroatien kam zu spät

Österreichs Volleyball-Nationalteam der Herren hat in der Silver League Kroatien in fünf Sätzen besiegt. Das Final-Four-Ticket war aber außer Reichweite.

Beim 3:2 (25:17, 20:25, 25:23, 10:25, 15:10) in Luxemburg war Clemens Ecker mit 26 Punkten herausragender Akteur. Der Salzburger Nico Grabmüller war mit von der Partie und sagte nach dem Spiel: "Es war ein cooles Gefühl, auf dem Platz zu stehen. Jeder war voll motiviert. Es war gut, dass wir die Partie gewonnen haben, das sind wichtige Punkte fürs CEV-Ranking." Das Final-Four-Ticket war schon vor dem Spiel nicht mehr zu schaffen. Kroatien hatte am Freitag Ungarn in drei Sätzen besiegt.

Am Sonntag schließen die ÖVV-Herren die Nationalteam-Saison gegen Luxemburg (20 Uhr) ab. Zuvor treffen bereits Österreichs Volleyball-Damen auf die Gastgeberinnen (17.30 Uhr). Nikolina Maros und Co. halten nach zwei Silver League-Spielen bei drei Punkten und wollen mit einem weiteren Erfolg den nächsten Schritt Richtung Final Four setzen. Das zweite Vorrundenturnier steigt ab Freitag in Slowenien.