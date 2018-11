Offshore-Segeln und Kiten neu im Sommerspiele-Programm 2024

Der olympische Segelsport wird neu geordnet: Bei seiner Jahrestagung in Sarasota in Florida hat der Weltverband zwei neue Disziplinen in das Programm der Olympischen Spiele 2024 in Paris aufgenommen. Eine Zweihand-Offshore-Klasse und ein noch zu definierendes Kite-Format sollen in sechs Jahren vor Marseille als Mixed-Disziplinen ihre olympische Premiere feiern.

SN/APA (AFP)/CHRISTOPHE SIMON Wassersportprogramm wird erweitert