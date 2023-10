Ofner scheitert im Tokio-Achtelfinale an Auger-Aliassime

Tennisprofi Sebastian Ofner ist beim ATP-500-Turnier in Tokio im Achtelfinale ausgeschieden. Österreichs Nummer eins musste sich dem Kanadier Felix Auger-Aliassime (ATP-17.) am Mittwoch glatt in zwei Sätzen mit 4:6,1:6 nach 1:35 Stunden geschlagen geben. Der 27-jährige Steirer, in der Weltrangliste derzeit auf Platz 47, könnte im nächsten ATP-Ranking allerdings weiter nach oben klettern und seine Bestmarke verbessern.

BILD: SN/APA/AFP/KAZUHIRO NOGI Für Ofner war im Achtelfinale Endstation

Im ersten Duell gegen den an Nummer acht gesetzten Auger-Aliassime startete Ofner in beiden Sätzen mit einem gewonnenen Break. Allerdings kämpfte sich der ehemalige Weltranglisten-6. jeweils umgehend zurück. Den ersten Satz musste Ofner nach einer Stunde abgeben, nachdem der offenbar wegen einer Wette erblondete rot-weiß-rote Hoffnungsträger im letzten Game drei Satzbälle abgewehrt hatte.