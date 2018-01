Der fünffache Rallye-Weltmeister Sebastien Ogier führt beim WM-Auftakt in Monte Carlo nach den ersten beiden Sonderprüfungen vor den beiden Hyundai-Piloten Andreas Mikkelsen (NOR/+17,3 Sek.) und Dani Sordo (ESP/+25,6). Ogier bewältigte die anspruchsvollen Prüfungen bei teilweise eisigen Bedingungen in der Dunkelheit in seinem Ford Fiesta am Donnerstagabend mit den wenigsten Fehlern.

SN/APA (AFP)/JEAN-PIERRE CLATOT Ogier ist vom Start weg auf Siegeskurs