Wings-for-Life-Geschäftsführerin Anita Gerhardter über die Anfänge eines weltumfassenden Laufs und Visionen.

Anita Gerhardter steht der Wings for Life Stiftung, die von Dietrich Mateschitz und Heinz Kinigadner 2004 gegründet wurde, vor.

BILD: SN/WINGS FOR LIFE

Am Sonntag geht der Wings for Life World Run zum zehnten Mal über die Bühne. Die SN baten Wings for Life CEO Anita Gerhardter zum Interview.

Ich habe gelesen, dass Sie beim Startschuss jedes Mal sehr bewegt sind. Wie wird es zum Jubiläum 2023? Anita Gerhardter: Der Startschuss ist immer einer der emotionalen Höhepunkte für mich, ich habe jedes Mal Tränen in den Augen. Wir arbeiten so hart über das ganze Jahr auf diesen Lauf hin, und wenn ...