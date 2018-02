Oilers-Obmann Ban: "Es muss sich einiges ändern"

Die Oilers scheiterten im Viertelfinale der Kärntner Liga an Spittal. Wo die Salzburger ihre sportliche Zukunft sehen, ist ungewiss. Kritik richtet sich an den österreichischen Eishockeyverband.

Das Eishockey-Team der Salzburg Oilers ist nach 2017 auch in diesem Jahr im Viertelfinale der Kärntner AHC Division I ausgeschieden. Spittal behielt mit einem 2:0-Gesamtsieg (5:2 und 4:3) in der best-of-three-Serie die Oberhand und zog ins Halbfinale ein.

Trotz des Ausscheidens zeigte sich Trainer Karl Sindinger mit dem Gezeigten zufrieden: "Das Team wurde durch sehr junge Spieler in der Preseason verstärkt. Im Gegensatz zu anderen Mannschaften in der Liga haben wir nur wenige Routiniers oder gar frühere Top-Stars in unseren Reihen." Immerhin schaffte es David Wechselberger mit 19 Vorlagen in den zehn Partien, diese Wertung für sich zu entscheiden.

Für die Spieler der Oilers beginnt nun eine Pause bis April. Dann werden die Trainings wieder aufgenommen. Oilers-Obmann Andreas Ban: "Die Leistungen waren schon in Ordnung. Mit dem zweiten Team haben wir zudem die Landesliga ungeschlagen gewonnen. Auch das Back-Office konnten wir professionalisieren und unser Standing in der österreichweiten Eishockey Szene festigen. "

Obwohl viele Dinge nach Wunsch laufen, plagen den Verein auch Sorgen. So verfügen die Oilers über ein Budget von rund 50.000 Euro. "Damit sind wir am untersten Limit, andere Vereine in unserer Liga haben doppelt so viel oder mehr zur Verfügung", so der Obmann. Zudem müsse die Attraktivität in den unteren Ligen gestärkt werden.

Dazu sei der österreichische Eishockeyverband aber nicht bereit. "Leider bestätigte sich auch dieses Jahr wieder die Einstellung des ÖEHVs. Es gab keine österreichweite 3. Liga", so Ban, der sich ein Kräftemessen zwischen Tirol, Kärnten und Salzburg vorstellen könnte. "Zwar gab es eine Idee für ein Turnier am Ende der Saison, aber das hätten die Vereine selber bezahlen müssen und das kann sich niemand leisten."

Daher werden die Oilers wohl auch in der kommenden Saison in Kärnten antreten. Allerdings stellt Obmann Andreas Ban auch Bedingungen: "Es muss sich einiges ändern. Der Modus und die Spieltage müssen optimiert werden. In der Vergangenheit hatten wir viel zu viele Spiele während der Woche."