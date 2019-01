Olympia-Bewerber Mailand/Cortina und Stockholm wackeln

Vorsicht Rutschgefahr! Die beiden übrig gebliebenen Bewerber für die Olympischen Winterspiele 2026 werden nach dem offiziellen Abgabeschluss der genauen Unterlagen zur Kandidatur am Freitag Wackelkandidaten bleiben. Denn in Schwedens Hauptstadt Stockholm und in Italien, das mit Mailand und Cortina D'Ampezzo antritt, gibt es Widerstände in der Politik gegen die Spiele.

SN/APA (Archiv)/EXPA/JOHANN GRODER Austragung von Olympia immer unbeliebter