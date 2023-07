Olympia-Dritter Borchashvili zieht sich Handbruch zu

Shamil Borchashvili hat sich einen Bruch des Mittelhandknochens zugezogen und wird beim Judo-Grand-Slam-Turnier Anfang August in Budapest nicht antreten. Der Olympiadritte von Tokio 2021 und WM-Dritte von 2022 wird stattdessen seinen Bruder Wachid Borchashvili anfeuern, der ebenfalls in der Kategorie bis 81 kg aktiv ist. In Ungarn geht es nicht nur um ein hohes Preisgeld, sondern auch viele Punkte für die Qualifikation für die Sommerspiele 2024 in Paris.

Zwangspause für Shamil Borchashvili

Shamil Borchashvili liegt in der Weltrangliste an der siebenten Position, Wachid Borchashvili ist 17. Beide wären aktuell für Olympia qualifiziert, aber nur ein Kämpfer pro Nation und Gewichtsklasse ist startberechtigt.