Olympia "fix", da hofft Schwab auf guten Golf-Sommer

Seit dieser Woche ist es fix, dass mit Matthias Schwab und Sepp Straka zwei Österreicher für das olympische Golfturnier Ende Juli in Japan qualifiziert sind. Bernd Wiesberger hat bekanntlich frühzeitig abgesagt und damit Platz gemacht für den auf der US-PGA-Tour spielenden Straka. Schwab freut sich besonders auf seine Premiere unter den fünf Ringen. Er ist nämlich der bereits dritte "Olympier" in seiner Familie.

Vater Andreas hatte 1976 in Innsbruck im Zweierbob-Bewerb (Platz vier) teilgenommen, Schwabs Bruder Johannes war 2014 bei den Jugendspielen in China als Golfer dabei gewesen. Matthias Schwab hat für Österreich schon an Welt- und Europameisterschaften teilgenommen. Es sei ihm deshalb eine Ehre, Österreich nun auch bei Olympia zu vertreten, sagte der 26-Jährige unmittelbar vor den BMW International Open diese Woche in München Eichenried. Dort ist auch Wiesberger nach seinem verpassten Cut bei den US Open am Start.

Für Schwab sind die Wochen nach Olympia speziell wichtig. Einerseits stehen im August auf der European Tour große und wichtige Turniere auf dem Programm. Gleichzeitig geht aber in den USA die Dreier-Finalserie der Korn Ferry Tour über die Bühne, für die Schwab qualifiziert ist. Kommt er dort in der Gesamtwertung in die Top 25, winkt ihm die US-PGA-Tourkarte.

Für München sind sowohl Wiesberger als auch Schwab zuversichtlich. Wiesberger hat vor kurzem in Dänemark seinen achten Titel auf der Europa-Tour geholt. Schwab hat bei seinen bisher 12 Saisonturnieren immer den Cut geschafft und ist fünf Mal in die Top Ten gekommen. München ist mit 1,5 Mio. Euro dotiert.

Um wesentlich mehr Geld geht es wie immer für Straka. Der gebürtige Wiener versucht ab Donnerstag bei der mit 7,4 Mio. Dollar dotierten Travelers Championship in Cromwell im US-Bundesstaat Connecticut aus dem Ergebnistief zu kommen.