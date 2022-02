Olympia hinter den Kulissen

in Salzburg warten wir gebannt auf den Champions-League-Auftritt von Red Bull Salzburg. Am Mittwoch (21 Uhr) gastiert der große FC Bayern im Achtelfinale der Fußball-Königsklasse bei den Bullen. Die Red-Bull-Arena ist seit dem Wochenende restlos ausverkauft. Ob Salzburg der ganz große Coup gelingt? Die Hoffnungen auf einen Aufstieg ins Viertelfinale sind nach dem schwachen Liga-Auftritt der Bayern beim 2:4 gegen Aufsteiger Bochum nicht unberechtigt.

Im fernen China biegen wir unterdessen in die zweite Olympiawoche ein und warten gebannt auf weitere Medaillen. Bei vier Gold-, sechs Silber- und vier Bronzemedaillen hält Österreich aktuell - insgesamt also 14 Mal Edelmetall. Am Wochenende ereilte das erfolgsverwöhnte ÖOC-Team ein kleiner Rückschlag, es kam keine weitere Medaille hinzu. "Vom Beginn weg schwebte Österreichs Olympiateam bei den Spielen in Peking im siebten Himmel. Da wurden kaum für möglich gehaltene Medaillenträume wahr, da krönte sich ein Matthias Mayer sogar zum Allzeit-Skikönig. Seit Samstag ist aber ein bisserl der Wurm drin im rot-weiß-roten Olympia-Express", schreibt Redakteur Gerhard Öhlinger, der für die SN von den Winterspielen aus China berichtet. Zum Glück durfte er bisher mehr über Freudiges als über Trübsinniges schreiben.

Darüber hinaus versorgt uns Kollege Öhlinger täglich mit einem Blick hinter die Olympiakulissen. In seinen Tagebüchern erzählt er von Zügen, die es mit Formel-1-Rennwagen aufnehmen könnten. Von der manchmal gewöhnungsbedürftigen chinesischen Küchenkunst. Oder von den dicht vermummten Volunteers, die das schöne Wort Kommunikation völlig neu interpretieren.

Gute Unterhaltung mit einer kleinen Auswahl der kurzweiligen Olympia-Tagebücher wünscht

Michael Unverdorben