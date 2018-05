Olympia-Marathon in Tokio endet mit forderndem 3-km-Anstieg

Die Strecke für den Olympia-Marathon in Tokio endet mit einem steilen Anstieg hinauf zum neuen Olympia-Stadion. Das wurde am Donnerstag bekannt. Der Kurs wird an vielen historischen Bauwerken der Stadt wie dem "Tokyo Tower", dem "Thunder Gate" und dem Kaiserpalast vorbeiführen. Der finale Anstieg zurück zum Start mit einer ständigen Steigung wird über mehr als drei Kilometer führen.

SN/APA/EXPA/JOHANN GRODER Olympia soll 2020 in Tokio stattfinden