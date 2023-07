Olympiaflair beim EYOF beflügelte Salzburgs junge Talente

Bei ihrer Premiere auf internationaler Bühne nutzten Zehnkämpfer Paul Prechtl und die Salzburger Schwimmarmada die positive Stimmung für Topleistungen.

Das olympische Flair zog sie alle in seinen Bann: Beim Europäischen Jugend-Olympiafestival (EYOF) in Maribor machen junge Sportlerinnen und Sportler ihre ersten Erfahrungen bei einem ganz großen internationalen Ereignis - eine stimmungsvolle Eröffnungsfeier inbegriffen.

Paul Prechtl ist der Spagat zwischen Staunen und Abliefern gut gelungen. Der 16-jährige Leichtathlet von der Union LA Eugendorf, der in Slowenien von Landestrainer Richard Marschal betreut wird, beendete den ersten Tag seines internationalen Zehnkampf-Debüts mit 3346 Punkten. Bei seinen ersten beiden Disziplinen war noch etwas Luft nach oben: Prechtl eröffnete mit 11,74 Sekunden über 100 Meter und soliden 6,51 Metern im Weitsprung. Danach folgten 12,99 Meter im Kugelstoßen. Das 1,95 Meter große Kraftpaket aus Hallwang hat bereits 14-Meter-Würfe gezeigt, daher war die Leistung etwas unter seinen Erwartungen.

Im Hochsprung schöpfte er hingegen sein Potenzial deutlich besser aus. Mit 1,81 Metern kam er bis auf zwei Zentimeter an seine Bestleistung heran. Mit 53,98 Sekunden über 400 Meter schloss Prechtl den ersten Tag ab und zeigte sich zuversichtlich: "Es waren gute Dinge dabei, aber auch weniger gute. Insgesamt kann ich nicht ganz zufrieden sein, aber am zweiten Tag kommen noch einige Disziplinen, die mir liegen."

Die Erwartungen erfüllt hat in Maribor auch Salzburgs Schwimmarmada. Katharina Schiessendoppler zeigte sich sehr zufrieden: Über 100 Meter Freistil stieg sie ins Semifinale auf und schwamm dort mit 57,87 Sekunden persönliche Bestzeit (Platz elf). "Bei meinem ersten internationalen Start war ich natürlich etwas aufgeregt. Aber die Bestzeit bedeutet mir viel", sagte die 14-jährige Oberalmerin. Mit Österreichs Mixed-Staffel über 4 x 100 Meter Freistil war Schiessendoppler im Hundertstelpech: Mit 3:44,49 Minuten (Platz zehn) fehlten der Staffel nur 0,22 Sekunden aufs Finale. Der Koppler Nikolay Pavrov war begeistert vom "schnellen Becken" in Maribor. In 58,53 Sekunden wurde er über 100 Meter Rücken Gesamt-13.