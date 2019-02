Olympiasieger Friedrich gelang perfekte Zweierbob-Saison

Olympiasieger Francesco Friedrich hat erstmals in der Weltcup-Geschichte eine perfekte Zweierbob-Saison hingelegt. Der Deutsche triumphierte mit seinem Anschieber Thorsten Margis am Samstag auch beim Weltcup-Finale in Calgary und gewann damit auch das achte Saisonrennen. Justin Kripps/Ryan Sommer (CAN/+0,09 Sekunden) und Johannes Lochner/Christopher Weber (GER/0,23) landeten dahinter.

SN/APA (Archiv/AFP/GETTY)/Maddie Me Acht Siege in acht Rennen für das deutsche Duo