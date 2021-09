Olympioniken-Duell bei Salzburger Lauffestspielen

Peter Herzog und Lukas Hollaus bestreiten am Sonntag den Halbmarathon in Salzburg. Ein strenges Präventionskonzept begleitet das Event.

Bei Olympia in Japan haben sie getrennt gelitten, am Sonntag werden sie in Salzburg gemeinsam genießen: Marathonläufer Peter Herzog und Triathlet Lukas Hollaus nehmen beim Lauf.Sport.Fest.Salzburg den Halbmarathon (Start: 8.45 Uhr) in Angriff und sorgen damit für eine hochkarätige Besetzung beim Comeback-Event der Laufsportszene. "Ich möchte die Gelegenheit für einen hochqualitativen Trainingslauf unter Wettkampfbedingungen nützen", sagt Herzog.

Herzog und Hollaus haben sich schon vor vielen Jahren bei Volksläufen und bei Triathlonbewerben duelliert. Laufbewerbe wie einst mit gemeinsamer Freude an der Bewegung - das soll das dreitägige Festival nach Monaten der Beschränkungen signalisieren. Dafür hat das Veranstalterteam um Johannes Langer ein umfangreiches Präventionskonzept ausgearbeitet. Teilnehmer an den Bewerben müssen einen 3-G-Nachweis erbringen. Besucher können nach einer Registrierung auf sportveranstaltung.at die bunte Sportpalette im Volksgarten erkunden. Von Basketball über Klettern und American Football bis Stand-up-Paddeln können am Samstagnachmittag zahlreiche Sportarten ausprobiert werden.

"Bewegung bei Kindern ist lebensweisend", lobt Peter Herzog diese Initiative und hofft, dass viele dort zum Sporttreiben angeregt werden. Nach eineinhalb Jahren mit Absagen, Sportverboten und geschlossenen Sportstätten stehen die großen Laufveranstaltungen vor der Herausforderung, die Menschen wieder zur Bewegung zu animieren. Der Vienna City Marathon vor knapp drei Wochen bildete den Auftakt zu einem intensiven Laufherbst. Covid-19-Ängste wegen des Zusammenkommens vieler Menschen sind unbegründet: Vor wenigen Tagen vermeldeten die Wiener Veranstalter, dass keine einzige Infektion im Umfeld des Events gemeldet worden war.

Information: www.lauffestspiele.at



Das Programm

Freitag, 1. Oktober

16.30 Musikalische Eröffnung

18.00 Salzburger Frauenlauf



Samstag, 2. Oktober

09.00 Warm-up & Run

13.00-18.00 Bunte Sportpalette

16.30 KidsRun U10

17.00 JuniorRun U12 & U14

17.30 One Mile for a Smile,

Inklusionslauf

18.00 Hervis FamilyRun



Sonntag, 3. Oktober

08.45 Sparkasse Halbmarathon,

Hyundai Relay Challenge

11.30 Siegerehrungen