Olympische Feuertaufe für junge Salzburger

Sieben Salzburger Sportlerinnen und Sportler sowie ein Oberösterreich-Legionär fiebern dem Europäischen Jugendolympiafestival (EYOF) entgegen. Das Bundesland ist im Judo, in der Leichtathletik und im Schwimmen.

Banska Bystrica in der Slowakei ist von 24. bis 30. Juli der Schauplatz des EYOF. Eröffnungsfeier, olympisches Feuer, olympisches Dorf und tausende Athleten aus zahlreichen Nationen: Das "kleine" Olympia für europäische Sportler zwischen 14 und 18 Jahren sollen Lust auf mehr machen. Bei Lukas Weißhaidinger hat das funktioniert, er hat beim EYOF 2009 in Tampere (FIN) Gold im Diskus und im Kugelstoßen geholt und erinnert sich gern zurück: "Ich habe die Bilder von 2009 noch immer präsent", sagt der Olympiadritte von Tokio 2020.

Mit einem zweitägigen Meeting samt Einkleidung in Spital am Pyhrn wurden die 47 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Österreich kürzlich auf das Event eingestimmt. Beim Lagerfeuer gab es Tipps vom Profi, Segel-Olympiabronze-Gewinner Thomas Zajac teilte seine Erfahrungen mit den jungen Athletinnen und Athleten.

Aus Salzburg sind ab Sonntag acht Aktive dabei. Alexander Kaserer aus Strobl (Judo, bis 66 kg) wird der oberösterreichischen Abordnung zugerechnet, weil er für die ASKÖ Bad Ischl kämpft. Hubert Illmer aus St. Johann ist sicher die herausragendste Erscheinung im rot-weiß-roten Team: Mit 1,97 Meter Größe und 100 Kilo Gewicht macht der Judoka vom ESV Sanjindo Bischofshofen auf jeden Fall Eindruck.

"Die Vorbereitung war ganz ansprechend und die Motivation ist schon sehr hoch", sagt der 18-Jährige. "Die Anspannung steigt natürlich ebenfalls. Ich bin sehr stolz, dass ich Österreich in der Slowakei repräsentieren kann."

Erster Schritt Richtung Olympia

Seine Clubkollegin Elena Dengg ist ebenfalls in Banska Bystrica dabei. Die Judoka (Klasse bis 70 kg) aus Mariapfarr hat schon international mit U18-Europacupsiegen aufgezeigt. "Die Olympischen Spiele sind von uns Athleten alle das große Ziele, aber davor müssen wir noch viele kleine Schritte gehen - den ersten werden wir nun in Banská Bystrica machen", sagt Dengg, die Anfang August ihren 18. Geburtstag feiert. "Ich möchte im Judo um eine Einzelmedaille kämpfen, das ist mein persönliches Ziel. Aber auch im Teambewerb wollen wir aufzeigen und ein kräftiges Wörtchen mitreden."

Die Judo-Abordnung komplettiert Larissa Sickinger aus Seekirchen (Judogym Salzburg, Klasse bis 52 kg). "Ich will alles geben und auf der Matte starke Kämpfe zeigen", sagt sie vor dem Start ins Abenteuer EYOF. "Wenn mir das gelingt und ich mit meiner eigenen Leistung zufrieden bin, dann ist in der Slowakei etwas möglich." Auch die SSM-Schülerin hat schon internationale Erfolge gesammelt.



Den zweiten starken Block aus Salzburg bilden die Leichtathleten. Landestrainer Richard Marschal begleitet drei Talente in die Slowakei. Sarah Baumgartner aus Michaelbeuern ist eine der Jüngsten im ÖOC-Aufgebot, sie wird am 1. August 15 Jahre alt. Dennoch hat sie vor Kurzem sogar bei der österreichischen Meisterschaft der Allgemeinen Klasse bereits Bronze geholt. Ist auf den Spuren von Inge Grünwald (Weitsprung-Gold beim EYOF 2017 in Györ) etwas möglich? "Ich mache mir da für das große Highlight nicht so einen großen Druck. Ich lasse das eher passieren und hoffe, dass ich gute Sprünge zeigen kann", sagt Baumgartner.

"Kleiderschrank verdoppelt"

Fast direkt von der U18-EM in Jerusalem reist Rupert Rohrmoser zum nächsten Highlight. So wie einst Lukas Weißhaidinger gibt er einen Doppelauftritt mit Diskus und Kugel. Beeindruckt war der 16-jährige Pongauer schon von der Einkleidung des Teams: "Das ist echt der Wahnsinn. Der Inhalt meines Kleiderschrankes verdoppelt sich fast durch die ganze tolle Ausstattung. Es macht mich sehr stolz, dass ich da dabei sein darf." Mit "ein paar Gefühlswürfen" will sich der Schützling von Wurftrainer Ernst Grössinger auf Bansky Bystrica einstimmen. Meist an seiner Seite trainiert Anna Buchner. Sie zeigte heuer schon mit Doppel-Gold (Diskus, Kugel) bei den österreichischen U18-Meisterschaften auf. "Beim EYOF wartet eine starke Konkurrenz", sagt die 1,83 Meter große Modellathletin. "Ich bin gespannt, wie sich das beim Wettkampf entwickelt und wo ich genau stehe. Mein Ziel ist ein Top-10-Platz, dafür werde ich versuchen alles zu geben. Die Vorfreude ist schon sehr groß und es kribbelt schon richtig."

Schwimmerin Martha Felkel (SU Generali Salzburg) freut sich ebenfalls schon auf das EYOF. Clubkollege Luka Mladenovic hat die Latte hoch gelegt, er eroberte erst vorige Woche in Rumänien Junioren-EM-Silber über 200 Meter Brust. Felkel startet über 200 m Freistil, 200 m Lagen und 400 m Lagen.

Bleibt den Athletinnen und Athleten nur noch, Lukas Weißhaidingers Ratschlag zu beherzigen: "Wichtig ist, Spaß zu haben. Nur wer Sport gerne ausübt, wird am Ende Erfolg haben."