Orientierungsläufer Robert Merl knapp an Medaille vorbei

Knapp an einer Medaille vorbei lief Robert Merl (ASKÖ Henndorf) bei den Sprint-Staatsmeisterschaften der Orientierungsläufer in der Grazer Innenstadt als Vierter.

Ebenfalls Rang vier holte beim Staffelbewerb in Übersbach das Henndorf-Quartett mit Nilla Bogensperger, Kitti Boros und Franziska Brodinger, während die Herren mit Lukas Scharnagl, Christian Wartbichler und Robert Merl (der kommende Woche in die Weltmeisterschaft in Dänemark einsteigt) auf Rang sieben landeten.

"Heute verlor ich leider mit technischen Schnitzern zu Beginn am Schlossberg die angepeilte Medaille. Im Schlussabschnitt konnte ich durch eine gute läuferische Form noch ein paar Sekunden gutmachen. Das stimmt mich positiv für die WM nächste Woche", gibt sich Heeressportler Merl zuversichtlich.