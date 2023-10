Felix Oschmautz ist beim Wildwasserkanu-Weltcupfinale im Olympiakanal von Paris zum Saisonabschluss aufs Podium gefahren. Der Olympia-Vierte von Tokio im Kajak-Slalom wurde am Sonntag in Vaires-sur-Marne im Kajak-Cross Dritter. Den Sieg holte sich der französische Lokalmatador Boris Neveu. Bei den Frauen belegte Corinna Kuhnle den 42. Platz, Viktoria Wolffhardt ging nicht an den Start.

BILD: SN/APA/AFP/JULIEN DE ROSA Oschmautz schaffte es aufs Podium