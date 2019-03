OSV-Rekord und WM-Limit für Grabowski über 200 m Rücken

Die Burgenländerin Lena Grabowski hat am Freitag bei den offenen ungarischen Schwimm-Meisterschaften in Debrecen in 2:11,69 Minuten österreichischen Rekord über 200 m Rücken fixiert. Die bisherige, knapp fünf Jahre alte OSV-Bestmarke von Jördis Steinegger verbesserte die erst 16-Jährige um 0,80 Sekunden. Grabowskis Bestzeit aus der vergangenen Saison stand bei 2:14,49.

SN/APA (AFP/Archiv)/OLI SCARFF Grabowski unterbot den Rekord von Steinegger