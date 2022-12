Owetschkin mit 797. NHL-Tor bei Washington-Sieg

Alexander Owetschkin fehlen nur noch vier Treffer auf Platz zwei der ewigen Torschützenliste der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL. Der 37-jährige Stürmer der Washington Capitals erzielte am Sonntag beim 5:2-Sieg in Winnipeg gegen die Jets sein 797. Tor im Grunddurchgang. Der Russe wird wohl bald Gordie Howe (801) einholen, Wayne Gretzky führt mit 894 Treffern überlegen die Allzeit-Rangliste an.

SN/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/R Owetschkin trifft noch immer in Serie

Owetschkin sorgte in der 58. Minute mit einem Schuss ins leere Tor für den Endstand, er hält nun bei 17 Saisontreffern. Es war sein viertes Empty-Net-Tor in den jüngsten drei Spielen. Mit 53 Empty-Net-Treffern in seiner Karriere liegt er nur hinter Gretzky (56.).