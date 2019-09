Panda und Laternenfigur als Maskottchen für Peking 2022

Ein Panda ist das Maskottchen der Olympischen Winterspiele 2022 in Peking. Bei einer Zeremonie in der Shougang Eishockey Arena in der chinesischen Hauptstadt wurde der Bing Dwen Dwen genannte Glücksbringer am Dienstag vorgestellt. Auch das Maskottchen für die Paralympischen Winterspiele, Shuey Rhon Rhon, eine Figur aus einer traditionellen roten chinesischen Laterne, wurde präsentiert.

