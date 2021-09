Para-Athlet Swoboda holt in Kopenhagen WM-Bronze über 200 m

Behindertensportler Markus "Mendy" Swoboda hat am Samstag bei den Weltmeisterschaften der Flachwasser-Kanuten in Kopenhagen in der Klasse KL2 über 200 m Kajak-Bronze geholt. Der beinamputierte Paralympic-Teilnehmer bewältigte die Distanz in 42,88 Sek. und damit um 1,10 Sek. langsamer als der ukrainische Sieger Mykola Synjuk. Silber ging an Federico Mantarella (ITA/41,96). Am Sonntagnachmittag ist Ana Roxana Lehaci in der Kajak-Medaillenentscheidung über 5.000 m im Einsatz.

SN/APA/OIS/IOC/THOMAS LOVELOCK Markus Swoboda (hinten) im Zweikampf mit Federico Mancarella/Archiv